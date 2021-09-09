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Предстоящая замена Hubble: известная дата запуска телескопа James Webb в космос

Автор: Сергей Пышкин

Телескоп James Webb планируют отправить в космос 18 декабря 2021 года. Он является совместным проектом NASA, Европейского космического агентства (ESA) и Канадского космического агентства (CSA).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу телескопа James Webb.

"Запуск телескопа James Webb запланирован на 18 декабря 2021 года", - отмечает пресс-служба телескопа.

Стоит добавить, что дату согласовывали вместе с компанией Arianespace, поскольку именно их ракета-носитель будет выводить телескоп на орбиту.

Благодаря телескопу James Webb человечество сможет углубить свои знания относительно отдаленных событий и объектов во Вселенной, а также начать исследовать образование первых галактик.

Предыдущий запуск планировался на 31 октября.

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