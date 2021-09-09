Предстоящая замена Hubble: известная дата запуска телескопа James Webb в космос

"Запуск телескопа James Webb запланирован на 18 декабря 2021 года", - отмечает пресс-служба телескопа.

Стоит добавить, что дату согласовывали вместе с компанией Arianespace, поскольку именно их ракета-носитель будет выводить телескоп на орбиту.

Благодаря телескопу James Webb человечество сможет углубить свои знания относительно отдаленных событий и объектов во Вселенной, а также начать исследовать образование первых галактик.

Предыдущий запуск планировался на 31 октября.