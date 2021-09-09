RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Майбутня заміна Hubble: відома дата запуску телескопа James Webb у космос

Автор: Сергій Пишкін

Телескоп James Webb планують відправити в космос 18 грудня 2021 року. Він є спільним проєктом NASA, Європейського космічного агентства (ESA) й Канадського космічного агентства (CSA).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу телескопа James Webb.

"Запуск телескопа James Webb запланований на 18 грудня 2021 року", - відзначає пресслужба телескопу.

Варто додати, що дату узгоджували разом з компанією Arianespace, оскільки саме їх ракета-носій виводитиме телескоп на орбіту.

Завдяки телескопу James Webb людство матиме змогу поглибити свої знання щодо віддалених подій й об'єктів у Всесвіті, а також розпочати досліджувати утворення перших галактик.

Попередній запуск планувався на 31 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиЕвропаHubble