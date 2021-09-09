Майбутня заміна Hubble: відома дата запуску телескопа James Webb у космос

Телескоп James Webb планують відправити в космос 18 грудня 2021 року. Він є спільним проєктом NASA, Європейського космічного агентства (ESA) й Канадського космічного агентства (CSA).
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу телескопа James Webb.
"Запуск телескопа James Webb запланований на 18 грудня 2021 року", - відзначає пресслужба телескопу.
Варто додати, що дату узгоджували разом з компанією Arianespace, оскільки саме їх ракета-носій виводитиме телескоп на орбіту.
Завдяки телескопу James Webb людство матиме змогу поглибити свої знання щодо віддалених подій й об'єктів у Всесвіті, а також розпочати досліджувати утворення перших галактик.
Попередній запуск планувався на 31 жовтня.