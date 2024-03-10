Представники зеленої енергетики можуть покращити роботу Гарпоку, - асоціація

"Якщо не всі, то більшість представників (наглядової ради, - ред.) повинні бути від компаній, які виробляють ВДЕ. Адже учасники ринку ВДЕ найбільше зацікавлені в ефективності роботи Гарантованого покупця", - сказав Тинний.

За його словами, наглядові ради формують для того аби поліпшити управління підприємствами і вивести їх з хронічних збитків.

"Основна функція Гарантованого покупця полягає в тому, що він бере електроенергію з ВДЕ і продає її на ринку, має продавати за максимальною ціною. Чим краще він продає електроенергію за більш високою ціною, тим менші мають бути доплати за рахунок інших джерел", - сказав Тинний.

Інвестор вважає, якщо Гарпок погано продає електроенергію з ВДЕ, то відповідно виникає заборгованість на енергоринку і з'являється інша необхідність покриття дефіциту з інших джерел.

Він також зазначив, що учасники галузі ВДЕ готові входити в наглядову раду Гаропку, щоб мати можливість оцінювати роботу підприємства в оперативному режимі і підтримувати гідну оплату праці ефективного менеджменту та мати змогу звільняти неефективний менеджмент.

"Відповідальність і достойна платня приводять до ефективності. Я вважаю, що наглядові раду Гарантованого покупця треба формувати виключно з представників ВДЕ", - сказав Тинний.

Нагадаємо, недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік - майже 45%.

Учасники ринку та експерти зазначають, що наявні старі борги негативно впливають на стан галузі ВДЕ та погіршують інтерес інвесторів до пошуку і залучення коштів на розвиток галузі.