"Если не все, то большинство представителей (наблюдательного совета, - ред.) должны быть от компаний, производящих ВИЭ. Ведь участники рынка ВИЭ больше всего заинтересованы в эффективности работы Гарантированного покупателя", - сказал Тинный.

По его словам, наблюдательные советы формируют для того, чтобы улучшить управление предприятиями и вывести их из хронического ущерба.

"Основная функция Гарантированного покупателя состоит в том, что он берет электроэнергию из ВИЭ и продает ее на рынке, должен продавать по максимальной цене. Чем лучше он продает электроэнергию по более высокой цене, тем меньше должны быть доплаты за счет других источников", - сказал он. Тинный.

Инвестор считает, если Гарпок плохо продает электроэнергию по ВИЭ, то соответственно возникает задолженность на энергорынке и появляется другая необходимость покрытия дефицита из других источников.

Он также отметил, что участники отрасли ВИЭ готовы входить в наблюдательный совет Гаропко, чтобы иметь возможность оценивать работу предприятия в оперативном режиме и поддерживать достойную оплату труда эффективного менеджмента и увольнять неэффективный менеджмент.

"Ответственность и достойная плата приводят к эффективности. Я считаю, что наблюдательный совет Гарантированного покупателя нужно формировать исключительно из представителей ВИЭ", - сказал Тинный.

Напомним, недоплата Гарантированного покупателя предприятиям зеленой энергетики за 2023 год составляет 25%, за 2022 год – почти 45%.

Участники рынка и эксперты отмечают, что существующие старые долги негативно влияют на состояние отрасли ВИЭ и ухудшают интерес инвесторов к поиску и привлечению средств на развитие отрасли.