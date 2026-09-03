Представники Трампа можуть відвідати Київ у найближчі дні, - Зеленський

Представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер в найближчі дні можуть відвідати Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
Глава держави розповів про результати наради із командою, яка займається перемовинами з представниками Трампа. Президент підкреслив, що комунікація відбувається 24/7 і триває підготовка до зустрічей.
"Є попередні дати. Ми розраховуємо побачити представників президента Америки тут, у Києві. Підтвердження від них є: буде зустріч у них в Москві і в Києві. Ми розраховуємо на зустріч у найближчі дні", - йдеться у заяві Зеленського.
Він наголосив на важливості того, щоб "Америка була і надалі активною".
Нагадаємо, сьогодні російський диктатор заявив, що домовлятися про припинення війни мають самостійно Росія та Україна. За його словами, інші держави повинні лише надавати допомогу.
РБК-Україна раніше писало, що запланований візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України було перенесено.
ЗМІ повідомляли, що поїздку не скасовували, але її терміни змінилися на тлі посилення російських ракетних та дронових ударів по Києву.