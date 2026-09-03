UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Представники Трампа можуть відвідати Київ у найближчі дні, - Зеленський

20:21 03.09.2026 Чт
1 хв
Глава держави зазначив, що Віткофф і Кушнер відвідають і Україну, і РФ
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер в найближчі дні можуть відвідати Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів про результати наради із командою, яка займається перемовинами з представниками Трампа. Президент підкреслив, що комунікація відбувається 24/7 і триває підготовка до зустрічей.

"Є попередні дати. Ми розраховуємо побачити представників президента Америки тут, у Києві. Підтвердження від них є: буде зустріч у них в Москві і в Києві. Ми розраховуємо на зустріч у найближчі дні", - йдеться у заяві Зеленського.

Він наголосив на важливості того, щоб "Америка була і надалі активною".

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор заявив, що домовлятися про припинення війни мають самостійно Росія та Україна. За його словами, інші держави повинні лише надавати допомогу.

РБК-Україна раніше писало, що запланований візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України було перенесено.

ЗМІ повідомляли, що поїздку не скасовували, але її терміни змінилися на тлі посилення російських ракетних та дронових ударів по Києву.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийКиївДональд ТрампДжаред КушнерСтів Віткофф