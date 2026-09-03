Представники Трампа можуть відвідати Київ у найближчі дні, - Зеленський

Глава держави розповів про результати наради із командою, яка займається перемовинами з представниками Трампа. Президент підкреслив, що комунікація відбувається 24/7 і триває підготовка до зустрічей.

"Є попередні дати. Ми розраховуємо побачити представників президента Америки тут, у Києві. Підтвердження від них є: буде зустріч у них в Москві і в Києві. Ми розраховуємо на зустріч у найближчі дні", - йдеться у заяві Зеленського.

Він наголосив на важливості того, щоб "Америка була і надалі активною".

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор заявив, що домовлятися про припинення війни мають самостійно Росія та Україна. За його словами, інші держави повинні лише надавати допомогу.