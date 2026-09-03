Представители Трампа могут посетить Киев в ближайшие дни, - Зеленский

Глава государства рассказал о результатах совещания с командой, занимающейся переговорами с представителями Трампа. Президент подчеркнул, что коммуникация проходит 24/7 и продолжается подготовка к встречам.

"Есть предварительные даты. Мы рассчитываем увидеть представителей президента Америки здесь, в Киеве. Подтверждение от них есть: будет встреча у них в Москве и в Киеве. Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни", - говорится в заявлении Зеленского.

Он отметил важность того, чтобы "Америка была и дальше активной".

Напомним, сегодня российский диктатор заявил, что договариваться о прекращении войны должны самостоятельно Россия и Украина. По его словам, другие государства должны только оказывать помощь.