Представники США та ЄС обмінялися досвідом у сфері запровадження нових санкцій проти РФ

Сполучені Штати Америки та Європейський союз планують тіснішу співпрацю в галузі санкцій як ключового інструменту для досягнення спільних зовнішньополітичних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів США.

"З 26 по 28 квітня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), Європейська служба зовнішніх зв'язків (EEAS) та Союз Генерального директорату Європейської комісії з фінансової стабільності, фінансових послуг та ринків капіталу (DG FISMA) завершили багатоденну технічну зустріч у Брюсселі, обмінявшись передовим досвідом та зміцнивши робочі відносини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Мета зустрічі полягала в тому, щоб обмінятися досвідом у сфері санкцій для розширення та покращення можливостей реалізації та дотримання санкцій.

Представники США та ЄС визначили способи узгодження застосування санкцій, сприяння їх дотриманню, посилення правозастосування та розв'язання зовнішньополітичних проблем.Разом із партнерами Сполучені Штати та Європейський Союз поклали на Росію провину у відповідь на її незаконну агресивну війну проти України.

"Зусилля США, ЄС та інших багатосторонніх санкцій істотно впливають на російську економіку. Наприклад, високопоставлені російські чиновники неодноразово визнавали, що обмеження цін на сиру нафту, яке США та ЄС запровадили у грудні 2022 року, урізує найважливіше джерело доходів Росії та ускладнює важке фінансове становище Кремля", - додали у Міністерстві фінансів США.

У Вашингтоні додали, що санкції є найбільш ефективними, коли вони координуються з широким колом міжнародних партнерів, які можуть посилити економічну та політичну дію.