Представители "Росатома" на ЗАЭС разворовывают средства, которые выделили на персонал, - ГУР

Представители "Росатома" на Запорожской АЭС присваивают деньги, которые предоставлялись для зарплат украинскому персоналу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Представители корпорации "Росатом" отмывают деньги, выделяемые на осуществление управления Запорожской атомной электростанцией. Для этого они оформляют фиктивные финансовые документы, а именно корпоративные карточки на имя персонала ЗАЭС, имеющие гражданство Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечают в разведке, реальная финансовая отчетность не оформляется и не представляется. То есть деньги, которые предназначались для оплаты работы персонала станции, присваиваются оккупационной администрацией и сотрудниками "Росатома".

ГУР сообщает, что в настоящее время на ЗАЭС остается около 500 оккупантов, 200 из которых это так называемые "кадыровцы" из батальона "Ахмат". Их главная задача - устрашение персонала и склонение к сотрудничеству с оккупантами.

"В промышленной зоне станции обнаружено около 300 мин, которые оставили после себя подразделения оккупантов, когда покидали станцию. Об этом было сообщено так называемой "полиции" Энергодара", - добавили в разведке.

Прибывшие на место событий сотрудники ФСБ распространили информацию, что это якобы "тайники диверсионных подразделений ВСУ".