Представители "Росатома" на ЗАЭС разворовывают средства, которые выделили на персонал, - ГУР
Представители "Росатома" на Запорожской АЭС присваивают деньги, которые предоставлялись для зарплат украинскому персоналу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
"Представители корпорации "Росатом" отмывают деньги, выделяемые на осуществление управления Запорожской атомной электростанцией. Для этого они оформляют фиктивные финансовые документы, а именно корпоративные карточки на имя персонала ЗАЭС, имеющие гражданство Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечают в разведке, реальная финансовая отчетность не оформляется и не представляется. То есть деньги, которые предназначались для оплаты работы персонала станции, присваиваются оккупационной администрацией и сотрудниками "Росатома".
ГУР сообщает, что в настоящее время на ЗАЭС остается около 500 оккупантов, 200 из которых это так называемые "кадыровцы" из батальона "Ахмат". Их главная задача - устрашение персонала и склонение к сотрудничеству с оккупантами.
"В промышленной зоне станции обнаружено около 300 мин, которые оставили после себя подразделения оккупантов, когда покидали станцию. Об этом было сообщено так называемой "полиции" Энергодара", - добавили в разведке.
Прибывшие на место событий сотрудники ФСБ распространили информацию, что это якобы "тайники диверсионных подразделений ВСУ".
Напомним, что сотрудники оккупированной Запорожской АЭС просят не работать на врага и не подписывать контракты с Россией.
По данным Генштаба ВСУ, россияне запретили части рабочих ЗАЭС заходить на станцию из-за отказа подписывать контракты с "Росатомом".
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