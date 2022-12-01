Персонал окупованої Запорізької АЕС просять не підписувати контракти з росіянами

Співробітників окупованої Запорізької АЕС просять не працювати на ворога та не підписувати контракти з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

Гендиректор ЗАЕС Дмитро Вербицький та головний інженер Ігор Мурашов звернулися до персоналу, який зараз забезпечує роботу станції. Керівники закликали співробітників не переходити на бік РФ.

Персоналу нагадали, що після підписання контрактів з окупантами, їх будуть вважать зрадниками та колаборантами. Крім того, існує загроза, що згодом їх можуть відправити на фронт воювати проти України.

"Щасливе життя з Росією можливе лише "на Росії" - ви точно готові залишити рідний край назавжди? Або сісти за ґрати. Бо лише ці два шляхи матимуть ті, хто, як Юрій Чернічук, зрадить батьківщину, перейшовши у фейкову АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС"", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни заборонили частині робітників ЗАЕС заходити на станцію через відмову підписувати контракти з "Росатомом".

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