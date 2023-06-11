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Представники МКС відвідали затоплену Антонівку та Херсон

Фото: представники МКС відвідали затоплену Антонівку та Херсон (t.me/shtab_kakhovska_hes)
Автор: Сергій Пишкін

Представники Міжнародного кримінального суду прибули до затоплених внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС Антонівки й Херсону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку генерального прокурора України Андрія Костіна.

Як пише Костін, ситуація в регіоні дуже складна. Були затоплені цілі населені пункти, райони міста Херсон та небезпечні об'єкти: 3 кладовища, термінали зберігання нафтопродуктів, сміттєзвалище. Близько 450 тонн турбінного мастила потрапили у води річки Дніпро та Чорного моря.

Фото: представники МКС відвідали затоплену Антонівку та Херсон (facebook.com/AndriyKostinUa)

"Розпочали розслідування та документування цього жахливого злочину в перші години після катастрофи. З урахуванням складності ситуації я створив безпрецедентну за чисельністю групу прокурорів", - розповів генеральний прокурор.

До групи увійшли:

  • 172 прокурори з чотирьох обласних прокуратур, Спеціалізованої екологічної прокуратури та Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту;
  • 285 слідчих Служби безпеки та Національної поліції з кількох регіонів і центрального апарату;

"З нами також колеги з Міжнародного кримінального суду. Відвідали з ними затоплену Антонівку та Херсон. Ми повністю відкриті до співпраці. Надаємо всі необхідні докази та інформацію. Все, щоб Офіс Прокурора МКС мав можливість провести незалежне та об’єктивне розслідування", - додав Костін.

Фото: представники МКС відвідали затоплену Антонівку та Херсон (facebook.com/AndriyKostinUa)

Підрив Каховської ГЕС

6 червня, російські військові підірвали Каховську гідроелектростанцію, що, зі свого боку, призвело до серйозних наслідків. Вода з водосховища затопила численні населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Найгірша ситуація спостерігається саме в Херсонській області, а особливо на тимчасово окупованій частині регіону. Російські окупанти не намагаються допомогти цивільним з евакуацією та й загалом ускладнюють порятунок обстрілами.

Тим часом в області підтопленими залишаються 32 населених пункти. За ніч рівень води впав ще на 26 сантиметрів.

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