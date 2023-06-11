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Представители МКС посетили затопленную Антоновку и Херсон

Фото: представители МКС посетили затопленную Антоновку и Херсон (t.me/shtab_kakhovska_hes)
Автор: Сергей Пышкин

Представители Международного уголовного суда прибыли к затопленным в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Антоновки и Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу генерального прокурора Украины Андрея Костина.

Как пишет Костин, ситуация в регионе очень сложная. Были затоплены целые населенные пункты, районы города Херсона и опасные объекты: 3 кладбища, терминалы хранения нефтепродуктов, свалка. Около 450 тонн турбинного масла попали в воды реки Днепр и Черного моря.

Фото: представители МКС посетили затопленную Антоновку и Херсон (facebook.com/AndriyKostinUa)

"Начали расследование и документирование этого ужасного преступления в первые часы после крушения. С учетом сложности ситуации я создал беспрецедентную по численности группу прокуроров", - рассказал генеральный прокурор.

В группу вошли:

  • 172 прокурора из четырех областных прокуратур, Специализированной экологической прокуратуры и Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта;
  • 285 следователей Службы безопасности и Национальной полиции из нескольких регионов и центрального аппарата;

"С нами также коллеги из Международного уголовного суда. Посетили с ними затопленную Антоновку и Херсон. Мы полностью открыты к сотрудничеству. Предоставляем все необходимые доказательства и информацию. Все, чтобы Офис Прокурора МКС имел возможность провести независимое и объективное расследование", - добавил Костин.

Фото: представители МКС посетили затопленную Антоновку и Херсон (facebook.com/AndriyKostinUa)

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские военные подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, что, со своей стороны, привело к серьезным последствиям. Вода из водохранилища затопила многие населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Худшая ситуация наблюдается именно в Херсонской области, а особенно на временно оккупированной части региона. Российские оккупанты не пытаются помочь гражданским с эвакуацией и в целом осложняют спасение обстрелами.

Тем временем в области подтопленными остаются 32 населенных пункта. За ночь уровень воды упал еще на 26 сантиметров.

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