Представители Международного уголовного суда прибыли к затопленным в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Антоновки и Херсона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу генерального прокурора Украины Андрея Костина.
Как пишет Костин, ситуация в регионе очень сложная. Были затоплены целые населенные пункты, районы города Херсона и опасные объекты: 3 кладбища, терминалы хранения нефтепродуктов, свалка. Около 450 тонн турбинного масла попали в воды реки Днепр и Черного моря.
Фото: представители МКС посетили затопленную Антоновку и Херсон (facebook.com/AndriyKostinUa)
"Начали расследование и документирование этого ужасного преступления в первые часы после крушения. С учетом сложности ситуации я создал беспрецедентную по численности группу прокуроров", - рассказал генеральный прокурор.
В группу вошли:
"С нами также коллеги из Международного уголовного суда. Посетили с ними затопленную Антоновку и Херсон. Мы полностью открыты к сотрудничеству. Предоставляем все необходимые доказательства и информацию. Все, чтобы Офис Прокурора МКС имел возможность провести независимое и объективное расследование", - добавил Костин.
Фото: представители МКС посетили затопленную Антоновку и Херсон (facebook.com/AndriyKostinUa)
6 июня российские военные подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, что, со своей стороны, привело к серьезным последствиям. Вода из водохранилища затопила многие населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Худшая ситуация наблюдается именно в Херсонской области, а особенно на временно оккупированной части региона. Российские оккупанты не пытаются помочь гражданским с эвакуацией и в целом осложняют спасение обстрелами.
Тем временем в области подтопленными остаются 32 населенных пункта. За ночь уровень воды упал еще на 26 сантиметров.
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