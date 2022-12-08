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Представники Червоного Хреста відвідали українських полонених

Фото: Червоний Хрест відвідав українських полонених (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста відвідали українських та російських військовополонених. Це сталося минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МКЧХ.

Червоний Хрест здійснили один дводенний візит до українських військовополонених. У цей же період представники МКЧХ відвідали і російських полонених. У Червоному Хресті обіцяють, що до кінця місяця заплановано ще більше візитів.

Повідомляють, що Червоний Хрест перевірив умови утримання та лікування військовополонених, а також передав засоби особистої гігієни, ковдри, теплий одяг і книги.

У МКЧХ наголосили, що нещодавні візити є важливим прогресом, а експерти мають отримати безперешкодний доступ до всіх полонених незалежно від місця утримання.

Нагадаємо, що сьогодні в Україну приїхала президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич-Егге.

Також зазначимо, що раніше президент Володимир Зеленський розкритикував Міжнародний комітет Червоного Хреста за бездіяльність і закликав перевірити умови утримання українських полонених.

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