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Представители Красного Креста посетили украинских пленных

Фото: Красный Крест посетил украинских пленных (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Представители Международного комитета Красного Креста посетили украинских и российских военнопленных. Это произошло на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МККК.

Красный Крест совершили один двухдневный визит к украинским военнопленным. В этот же период представители МККК посетили и российских пленных. В Красном Кресте обещают, что до конца месяца запланировано еще большее количество визитов.

Сообщают, что Красный Крест проверил условия содержания и лечения военнопленных, а также передал средства личной гигиены, одеяла, теплую одежду и книги.

В МККК отметили, что недавние визиты являются важным прогрессом, а эксперты должны получить беспрепятственный доступ ко всем пленным независимо от места содержания.

Напомним, что сегодня в Украину приехала президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эгге.

Также отметим, что ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал Международный комитет Красного Креста за бездействие и призвал проверить условия содержания украинских пленных.

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Красный Крест