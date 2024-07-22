Представники бізнесу спрогнозували можливі наслідки майбутнього збільшення податків

Представники бізнесу прогнозують посилення тіньового сектору економіки, прискорення закриття бізнесів, перенесення капіталів за кордон через ініціативу уряду України щодо підвищення податкового тиску на бізнес та населення.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна про збільшення податків та наміри держави зібрати додатково 500 млрд грн в бюджет до кінця року.
"Компенсацією очікуваних сотень мільярдів гривень нових податків для бюджету може бути посилення тіньового сектору, прискорення закриття бізнесів, перенесення капіталів за кордон", - прогнозує президент Українського союзу промисловців та підприємців Анатолій Кінах.
Аналогічних думок дотримується перший віце-президент Торгово промислової палати Михайло Непран. На його переконання, від урядових податкових ініціатив у їх нинішньому вигляді постраждають в першу чергу види бізнесу, до яких буде застосовано податок з обороту. Це переважно компанії зі складними технологічними ланцюжками. Якщо при цьому не відбуватиметься відповідна боротьба з "чорним" і "сірим" бізнесом, то потерпатиме від збільшення податкового навантаження переважно "білий" бізнес.
Окрім збільшення податкового навантаження податок з обороту зробить неконкурентними українські товари таких галузей як машинобудування та металургія. Вийде так, що при купівлі імпортного товару споживачеві доведеться платити податків менше, ніж при купівлі товару вітчизняного виробництва.
В Українському союзі промисловців та підприємців також очікують, що підвищення податків для підприємців найбільше відіб'ється на ФОПах і зробить їхню діяльність ще складнішою.
Нагадаємо, 18 липня Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до Податкового кодексу, які передбачають збільшення податкових надходжень до державного бюджета в 2024 році на загальну суму 138,7 млрд гривень.
Головна новація законопроекту – військовий збір платитимуть всі. Не лише наймані працівники (з зарплати яких він утримувався за ставкою 1,5%), але й бізнес безпосередньо зі своїх доходів, причому як на загальній системі, так і на спрощеній.
Юридичні особи, як платники податку на прибуток, так і "спрощенці", сплачуватимуть військовий збір за ставкою 1% доходу від будь-якої діяльності. Фізичні особи-підприємці першої та другої групи платитимуть 5% воєнного збору від двох мінімальних зарплат на місяць, а третя група ФОПів – додатково 1% військового збору від виручки, загалом 6% від виручки.