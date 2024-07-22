Представники бізнесу спрогнозували можливі наслідки майбутнього збільшення податків

Як підвищення податків вплине на бізнес

"Компенсацією очікуваних сотень мільярдів гривень нових податків для бюджету може бути посилення тіньового сектору, прискорення закриття бізнесів, перенесення капіталів за кордон", - прогнозує президент Українського союзу промисловців та підприємців Анатолій Кінах.

Аналогічних думок дотримується перший віце-президент Торгово промислової палати Михайло Непран. На його переконання, від урядових податкових ініціатив у їх нинішньому вигляді постраждають в першу чергу види бізнесу, до яких буде застосовано податок з обороту. Це переважно компанії зі складними технологічними ланцюжками. Якщо при цьому не відбуватиметься відповідна боротьба з "чорним" і "сірим" бізнесом, то потерпатиме від збільшення податкового навантаження переважно "білий" бізнес.

Окрім збільшення податкового навантаження податок з обороту зробить неконкурентними українські товари таких галузей як машинобудування та металургія. Вийде так, що при купівлі імпортного товару споживачеві доведеться платити податків менше, ніж при купівлі товару вітчизняного виробництва.

В Українському союзі промисловців та підприємців також очікують, що підвищення податків для підприємців найбільше відіб'ється на ФОПах і зробить їхню діяльність ще складнішою.