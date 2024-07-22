Представители бизнеса спрогнозировали возможные последствия будущего увеличения налогов

Представители бизнеса прогнозируют усиление теневого сектора экономики, ускорение закрытия бизнесов, перенос капиталов за границу из-за инициативы правительства Украины по повышению налогового давления на бизнес и население.
Об этом идет речь в материале РБК-Украина об увеличении налогов и намерениях государства собрать дополнительно 500 млрд грн в бюджет до конца года.
"Компенсацией ожидаемых сотен миллиардов гривен новых налогов для бюджета может быть усиление теневого сектора, ускорение закрытия бизнесов, перенесение капиталов за границу", - прогнозирует президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.
Аналогичного мнения придерживается первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран. По его убеждению, от правительственных налоговых инициатив в их нынешнем виде пострадают, в первую очередь, виды бизнеса, к которым будет применен налог с оборота. Это преимущественно компании со сложными технологическими цепочками. Если при этом не будет вестись соответствующая борьба с "черным" и "серым" бизнесом, то будет страдать от увеличения налоговой нагрузки преимущественно "белый" бизнес.
Кроме увеличения налоговой нагрузки, налог с оборота сделает неконкурентными украинские товары таких отраслей как машиностроение и металлургия. Выйдет так, что при покупке импортного товара потребителю придется платить налогов меньше, чем при покупке товара отечественного производства.
В Украинском союзе промышленников и предпринимателей также ожидают, что повышение налогов для предпринимателей больше всего отразится на ФЛП и сделает их деятельность еще более сложной.
Напомним, 18 июля Кабинет министров одобрил проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет в 2024 году на общую сумму 138,7 млрд гривен.
Главное новшество законопроекта – военный сбор будут платить все. Не только наемные работники (с зарплаты которых он удерживался по ставке 1,5%), но и бизнес непосредственно со своих доходов, причем как на общей системе, так и на упрощенной.
Юридические лица, как плательщики налога на прибыль, так и "упрощенцы, будут уплачивать военный сбор по ставке 1% дохода от любой деятельности. Физические лица-предприниматели первой и второй группы будут платить 5% военного сбора от двух минимальных зарплат в месяц, а третья группа ФЛП – дополнительно 1% военного сбора от выручки, всего 6% от выручки.