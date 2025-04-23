Представник від США таки був: з ким насправді Україна говорила про мир у Лондоні

У Лондоні відбулася важлива зустріч щодо мирного врегулювання війни в Україні. Попри перші заяви, участь США в перемовинах усе ж підтвердили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента України з комунікацій Дмитра Литвина.

Тим самим підтвердивши участь представника від США на даній зустрічі.

Литвин в коментарі журналістам на питання, чи брав спецпосланець в Україні Кіт Келлог участь у перемовинах в Лондоні, відповів ствердно.

Переговори щодо України у Лондоні

Зауважимо, що сьогодні Україна, Британія, Франція та Німеччина провели в Лондоні важливу зустріч щодо досягнення миру з Росією.

Ще вчора держсекретар США Теммі Брюс повідомляла, що на переговорах США представлятиме саме Келлог.

Однак раніше сьогодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, хто все ж взяв участь в зустрічі, та про представників США Єрмак не згадав. Ба більше, вони були відсутні й на спільних фото з зустрічі.

В окремому матеріалі РБК-Україна можна дізнатись, хто з високопосадовців представляв свої країни на даній зустрічі.

Мирний план США

Нагадаємо також, що раніше повідомлялось, що під час сьогоднішньої зустрічі, за даними західних ЗМІ, США планували представити свій мирний план з семи пунктів.

Як виявилось, він суперечить позиції України, зокрема, нібито передбачає відмову від територій і НАТО. На що ще вчора президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не визнаватиме Крим та інші окуповані території російськими.

Варто відзначити, що сьогодні американський президент Дональд Трамп розкритикував заяву Зеленського щодо Криму. Детальніше про реакцію американського президента на заяву Зеленського, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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