Представник президента в Криму назвала найімовірніший спосіб звільнення півострова
Крим швидше за все буде звільнений військовим шляхом. Деокупація півострова може статися за короткий термін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила постійний представник президента у Криму Таміла Ташева в ефірі "Радио Свобода".
"Ми не виключаємо і політико-дипломатичний елемент для мінімізації втрат серед цивільного населення, військових, руйнування цивільної інфраструктури. Але ми добре розуміємо, що скоріше за все звільнення буде військовим шляхом", - заявила Ташева.
Після спроб Росії анексувати ще чотири українські області - Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку - стало зрозуміло, що військовий елемент відновлення контролю над Кримським півостровом став ключовим.
"Російська Федерація не хоче комунікувати на тему політико-дипломатичного врегулювання. Як не хотіла комунікувати до повномасштабного вторгнення, так і після. Ми розуміємо, що нам нема з ким комунікувати", - сказала Ташева.
Враховуючи, що деокупація півострова може відбутися в короткий термін, потрібно підготувати зміни до "Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму", розповіла чиновниця. Завершити цю роботу планують улітку.
"Можливо, у червні-липні планується засідання РНБО України, де буде прийнято оновлену "Стратегію деокупації та реінтеграції", яка враховуватиме повномасштабне вторгнення та розуміння того, що деокупація може відбутися в більш короткі терміни", - заявила Ташева.
Нагадаємо, раніше заступника керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга заявив, що не виключає переговорів із РФ щодо Криму після того, як Сили оборони вийдуть на адміністративний кордон із півостровом.
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