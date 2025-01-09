Представник Південної Кореї в ООН: КНДР ще більше сприяє руйнуванню в Україні

Влада Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) жертвує власним народом заради ядерних амбіцій та підтримання "воєнної машини" РФ, яка продовжує військову агресію проти України.

Про це заявив посол Південної Кореї Хван Джун Кук на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency .

Представник Сеула, коментуючі запуск Північною Кореєю на початку цього тижня гіперзвукової ракети середньої дальності, зазначив, що дане випробування показало, куди Пхеньян спрямовує "криваві" гроші.

"КНДР жертвує власним народом заради реалізації своїх ядерних амбіцій і ще більше сприяє смертям і руйнуванню в Україні", - сказав південнокорейський посол на Радбезі ООН.

Кук назвав війська КНДР, розміщені в Росії, фактично "рабами" північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

На переконання представника Сеула, солдатам КНДР "промили мізки", щоб пожертвувати своїм життям на далеких полях битв, щоб зібрати гроші для режиму Кім Чен Ина і забезпечити військами та технікою Росію.

Така заява південнокорейського посла пролунала на Радбезі ООН, посилаючись на оцінку Сеула про те, що Пхеньян вже втратив щонайменше 1100 військовослужбовців під час бойових дій на театрі російсько-української війни, беручи участь у неї на боці Кремля.