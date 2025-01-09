Представитель Южной Кореи в ООН: КНДР еще больше способствует разрушениям в Украине

Власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) жертвуют собственным народом ради ядерных амбиций и поддержания "военной машины" РФ, которая продолжает военную агрессию против Украины.

Об этом заявил посол Южной Кореи Хван Джун Кук на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency .

Представитель Сеула, комментируя запуск Северной Кореей в начале этой недели гиперзвуковой ракеты средней дальности, отметил, что данное испытание показало, куда Пхеньян направляет "кровавые" деньги.

"КНДР жертвует собственным народом ради реализации своих ядерных амбиций и еще больше способствует смертям и разрушению в Украине", - сказал южнокорейский посол на Совбезе ООН.

Кук назвал войска КНДР, размещенные в России, фактически "рабами" северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

По убеждению представителя Сеула, солдатам КНДР "промыли мозги", чтобы пожертвовать своей жизнью на дальних полях сражений, чтобы собрать деньги для режима Ким Чен Ына и обеспечить войсками и техникой Россию.

Такое заявление южнокорейского посла прозвучало на Совбезе ООН, ссылаясь на оценку Сеула о том, что Пхеньян уже потерял по меньшей мере 1100 военнослужащих во время боевых действий на театре российско-украинской войны, участвуя в ней на стороне Кремля.