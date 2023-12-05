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Представник Держдепу назвав досягнення контрнаступу ЗСУ

Фото: Контрнаступ ЗСУ досяг значних успіхів, заявили в Держдепі (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч

Збройні сили України в ході літнього контрнаступу досягли значних результатів. США продовжать підтримувати Київ

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав офіційний представник Держдепартаменту США Денієл Сайзек.

"Що стосується контрнаступу, Україна повернула собі територію та відкрила морські шляхи. Це значне досягнення. Українські військові діяли дуже мужньо", - сказав він.

За його словами, уряд США розуміє, що контрнаступ був дуже важким, а оборона дається легше. "І тим не менш уряд США збирається і надалі підтримувати Україну", - повідомив він.

Оцінюючи ситуацію на лінії фронту, зараз Сайзек зазначив, що між урядами США та України продовжуються постійні контакти.

"І наша держава отримує інформацію про те, що відбувається прямо від президента Зеленського, і ми розуміємо, що це важка ситуація. Проте уряд США вважає, що збройні сили України вже показували свої здібності. І зараз треба думати про те, що буде далі", - додав він.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Упродовж літа було звільнено близько десяти населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна не досягла бажаних результатів під час літнього контрнаступу ЗСУ. "Ми хотіли отримати більш швидкі результати. З цього погляду, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт", - сказав.

За його словами, Україна не отримала всієї необхідної їй зброї від союзників, а обмежені сили не дозволяють вести наступ.

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Сполучені Штати АмерикиКонтрнаступ ЗСУ