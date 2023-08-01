Представник Британії в Радбезі ООН назвав втрати РФ в Україні

Представник Сполученого Королівства зазначив, що Російська Федерація здійснює невпинні напади на цивільну інфраструктуру, житлові будинки, школи та лікарні України. Він підкреслив, що саме Росія є агресором у цій війні, який посилає на смерть тисячі своїх людей.

"За підрахунками, в Україні загинули або отримали поранення понад 200 тисяч російських військових. Росія тероризує український народ і паралельно завдає страждань власному населенню та мільйонам у всьому світі", - сказав Екерслі.

Він додав, що Україна не мала іншого вибору окрім, як скористатися своїм правом на самозахист за Статутом ООН: "Вона веде війну за національне виживання та захищає право всіх націй жити без страху перед агресією".

Останні втрати РФ в Україні

Станом на ранок понеділка 31 липня, російські втрати склали 490 окупантів за добу. За даними Генерального штабу ЗСУ загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 246 190 військових.

Протягом минулої доби на фронтах відбулось понад 20 бойових зіткнень. Сили оборони знищили 4 ворожих "шахеди", ЗРК, 8 артилерійських засобів, 2 станції РЕБ та 2 райони зосередження особового складу ворога.