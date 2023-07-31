ЗСУ ліквідували ще 490 окупантів та 21 артсистему: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії в Україні (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 31 липня, склали 490 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 246 190 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 31 липня 2023 року орієнтовно склали: особового складу - 246190 (+490) осіб ліквідовано;

танків - 4211 (+6) од;

бойових броньованих машин - 8188 (+10) од;

артилерійських систем - 4816 (+21);

РСЗВ - 699 (+1) од;

засоби ППО - 460 (+1);

літаків - 315 од;

гелікоптерів - 311 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4017 (+6);

крилаті ракети - 1347;

кораблі /катери - 18 од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7292 (+17) од;

спеціальна техніка - 715 (+4) од. Ситуація на фронті Як пише Інститут вивчення війни (ISW), ЗСУ поступово просуваються на Мелітопольскому та Бердянському напрямках, а росіяни намагаються перехопити ініціативу на лінії Сватове-Кремінна. За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронтах відбулось понад 20 бойових зіткнень. Сили оборони знищили 4 ворожих "шахеди", ЗРК, 8 артилерійських засобів, 2 станції РЕБ та 2 райони зосередження особового складу ворога.