ЗСУ ліквідували ще 490 окупантів та 21 артсистему: Генштаб оновив втрати ворога
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 31 липня, склали 490 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 246 190 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 31 липня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - 246190 (+490) осіб ліквідовано;
- танків - 4211 (+6) од;
- бойових броньованих машин - 8188 (+10) од;
- артилерійських систем - 4816 (+21);
- РСЗВ - 699 (+1) од;
- засоби ППО - 460 (+1);
- літаків - 315 од;
- гелікоптерів - 311 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4017 (+6);
- крилаті ракети - 1347;
- кораблі /катери - 18 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7292 (+17) од;
- спеціальна техніка - 715 (+4) од.
Ситуація на фронті
Як пише Інститут вивчення війни (ISW), ЗСУ поступово просуваються на Мелітопольскому та Бердянському напрямках, а росіяни намагаються перехопити ініціативу на лінії Сватове-Кремінна.
За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронтах відбулось понад 20 бойових зіткнень. Сили оборони знищили 4 ворожих "шахеди", ЗРК, 8 артилерійських засобів, 2 станції РЕБ та 2 райони зосередження особового складу ворога.
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