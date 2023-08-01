Представитель Британии в Совбезе ООН назвал потери РФ в Украине

Представитель Соединенного Королевства отметил, что Российская Федерация совершает неустанные нападения на гражданскую инфраструктуру, жилые дома, школы и больницы Украины. Он подчеркнул, что именно Россия является агрессором в этой войне, который посылает на смерть тысячи своих людей.

"По подсчетам, в Украине погибли или получили ранения более 200 тысяч российских военных. Россия терроризирует украинский народ и параллельно причиняет страдания собственному населению и миллионам во всем мире", - сказал Экерсли.

Он добавил, что у Украины не было другого выбора, кроме как воспользоваться своим правом на самозащиту по Уставу ООН: "Она ведет войну за национальное выживание и защищает право всех наций жить без страха перед агрессией".

Последние потери РФ в Украине

По состоянию на утро понедельника 31 июля, российские потери составили 490 оккупантов за сутки. По данным Генерального штаба ВСУ, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 246 190 военных.

За прошедшие сутки на фронтах произошло более 20 боевых столкновений. Силы обороны уничтожили 4 вражеских "шахеда", ЗРК, 8 артиллерийских средств, 2 станции РЭБ и 2 района сосредоточения личного состава врага.