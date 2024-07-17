Представляються співробітниками МВС. Українців попередили про нову схему грабіжників

За даними ЦПД, в мережі шириться інформація, що група людей, яка видає себе за співробітників Міністерства внутрішніх справ та здійснює крадіжки в будинках. Вони нібито мають при собі документи та бланки із символікою МВС, стверджуючи, що перевіряють посвідчення осіб напередодні перепису населення.

Повідомляється, що невідомі особи просять надати особисту інформацію, зокрема біометричні дані, а саме зробити фотографію чи зняти відбиток пальців.

Верифікувавши інформацію в Міністерстві внутрішніх справ, Центр повідомив, що працівники органів системи МВС не проводять подібних заходів і тим більше не залучені до підготовки перепису населення.



"Крім того, жодних дій щодо підготовки до перепису наразі не проводиться", - додали в ЦПД.



Такі інформаційні вкиди, за даними центру, спрямовані на дискредитацію працівників системи внутрішніх справ та підрив довіри громадян до органів державної влади.



"Не передавайте свої документи, біометричні дані або будь-яку іншу особисту інформацію незнайомим людям. Якщо ви підозрюєте шахрайство, негайно зателефонуйте до поліції", - наголосили в ЦПД.