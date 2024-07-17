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Представляються співробітниками МВС. Українців попередили про нову схему грабіжників

Фото: ЦПД попередило про групу шахраїв (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

У мережі почала ширитись інформація про групу людей, що видають себе за співробітників Міністерства внутрішніх справ та збирають особисті дані. Однак насправді МВС не збирає дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, в мережі шириться інформація, що група людей, яка видає себе за співробітників Міністерства внутрішніх справ та здійснює крадіжки в будинках. Вони нібито мають при собі документи та бланки із символікою МВС, стверджуючи, що перевіряють посвідчення осіб напередодні перепису населення. 

Повідомляється, що невідомі особи просять надати особисту інформацію, зокрема біометричні дані, а саме зробити фотографію чи зняти відбиток пальців.

Верифікувавши інформацію в Міністерстві внутрішніх справ, Центр повідомив, що працівники органів системи МВС не проводять подібних заходів і тим більше не залучені до підготовки перепису населення. 
 
"Крім того, жодних дій щодо підготовки до перепису наразі не проводиться", - додали в ЦПД.
 
Такі інформаційні вкиди, за даними центру, спрямовані на дискредитацію працівників системи внутрішніх справ та підрив довіри громадян до органів державної влади.
 
"Не передавайте свої документи, біометричні дані або будь-яку іншу особисту інформацію незнайомим людям. Якщо ви підозрюєте шахрайство, негайно зателефонуйте до поліції", - наголосили в ЦПД.

 

Нагадаємо, цього року в Одеській області затримали шахраїв-"айтішників", які ошукали людей на 5 млн гривень.

Крім того, на Буковині затримали шахрая, який за гроші обіцяв "посади" в СБУ

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Міністерство внутрішніх справ України