Представлялись сотрудниками банка. В Сумах заключенные выманивали деньги у украинцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию .

"Киберполиция установила, что организовали мошенническую схему двое мужчин, один сейчас находится в следственном изоляторе, другой - отбывает наказание в исправительной колонии за аналогичное преступление", - объяснили в полиции.

Следствие выяснило, что один из участников схемы находил в интернете объявления по продаже товаров. Он узнавал данные потерпевших, а именно номер банковской карты и финансовый номер телефона. Затем второй злоумышленник звонил жертвам, представляясь сотрудником банка, и сообщал, что на их номер поступил платеж от юридического лица, но такие действия якобы запрещены. Потерпевшие исполняли рекомендации мошенников, но в результате с их счетов пропадали средства.

Сейчас полиция ищет других пострадавших и подсчитывает убытки. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 190 УК Украины. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения злоумышленникам.

"Киберполиция призывает граждан не сообщать никому данные банковских карт, особенно CVV-код, срок действия карты и коды SMS, ведь даже работники банка никогда не спрашивают такую информацию", - добавили в полиции.