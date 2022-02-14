Представлялись сотрудниками банка. В Сумах заключенные выманивали деньги у украинцев
Правоохранители разоблачили мошенническую схему, которую организовали заключенные сумских колоний. Они представлялись сотрудниками банков и выманивали средства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.
"Киберполиция установила, что организовали мошенническую схему двое мужчин, один сейчас находится в следственном изоляторе, другой - отбывает наказание в исправительной колонии за аналогичное преступление", - объяснили в полиции.
Следствие выяснило, что один из участников схемы находил в интернете объявления по продаже товаров. Он узнавал данные потерпевших, а именно номер банковской карты и финансовый номер телефона. Затем второй злоумышленник звонил жертвам, представляясь сотрудником банка, и сообщал, что на их номер поступил платеж от юридического лица, но такие действия якобы запрещены. Потерпевшие исполняли рекомендации мошенников, но в результате с их счетов пропадали средства.
Сейчас полиция ищет других пострадавших и подсчитывает убытки. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 190 УК Украины. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения злоумышленникам.
"Киберполиция призывает граждан не сообщать никому данные банковских карт, особенно CVV-код, срок действия карты и коды SMS, ведь даже работники банка никогда не спрашивают такую информацию", - добавили в полиции.
Как сообщало РБК-Украина ранее, в Украине появились новые мошеннические схемы, которые связаны с шоппингом в интернете.
Также аферисты разработали новый вид мошенничества, где просят оплатить перевозка животных новым хозяевам.