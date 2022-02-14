Представлялися співробітниками банку. У Сумах ув'язнені виманювали гроші в українців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію .

"Кіберполіція встановила, що організували шахрайську схему двоє чоловіків, один зараз знаходиться в слідчому ізоляторі, інший - відбуває покарання у виправній колонії за аналогічний злочин", - пояснили в поліції.

Слідство з'ясувало, що один з учасників схеми знаходив в інтернеті оголошення з продажу товарів. Він дізнавався дані потерпілих, а саме номер банківської картки та фінансовий номер телефону. Потім другий зловмисник дзвонив жертвам, представляючись співробітником банку, і повідомляв, що на їх номер надійшов платіж від юридичної особи, але такі дії нібито заборонені. Потерпілі виконували рекомендації шахраїв, але в результаті з їхніх рахунків зникали кошти.

Зараз поліція шукає інших постраждалих і підраховує збитки. За даним фактом порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 190 КК України. Правоохоронці вирішують питання про обрання запобіжного заходу зловмисникам.

"Кіберполіція закликає громадян не повідомляти нікому дані банківських карт, особливо CVV-код, термін дії картки та коди SMS, адже навіть працівники банку ніколи не запитують таку інформацію", - додали в поліції.