ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Представлялися співробітниками банку. У Сумах ув'язнені виманювали гроші в українців

Новость на русском →
Суми, Понеділок 14 лютого 2022 13:36
Представлялися співробітниками банку. У Сумах ув'язнені виманювали гроші в українців Фото: Кіберполіція викрила ув'язнених-шахраїв (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці викрили шахрайську схему, яку організували ув'язнені сумських колоній. Вони представлялися співробітниками банків і виманювали кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

"Кіберполіція встановила, що організували шахрайську схему двоє чоловіків, один зараз знаходиться в слідчому ізоляторі, інший - відбуває покарання у виправній колонії за аналогічний злочин", - пояснили в поліції.

Слідство з'ясувало, що один з учасників схеми знаходив в інтернеті оголошення з продажу товарів. Він дізнавався дані потерпілих, а саме номер банківської картки та фінансовий номер телефону. Потім другий зловмисник дзвонив жертвам, представляючись співробітником банку, і повідомляв, що на їх номер надійшов платіж від юридичної особи, але такі дії нібито заборонені. Потерпілі виконували рекомендації шахраїв, але в результаті з їхніх рахунків зникали кошти.

Зараз поліція шукає інших постраждалих і підраховує збитки. За даним фактом порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 190 КК України. Правоохоронці вирішують питання про обрання запобіжного заходу зловмисникам.

"Кіберполіція закликає громадян не повідомляти нікому дані банківських карт, особливо CVV-код, термін дії картки та коди SMS, адже навіть працівники банку ніколи не запитують таку інформацію", - додали в поліції.

Представлялися співробітниками банку. У Сумах ув'язнені виманювали гроші в українців

Як повідомляло РБК-Україна раніше, в Україні з'явилися нові шахрайські схеми, які пов'язані з шопінгом в Інтернеті.

Також аферисти розробили новий вид шахрайства, де просять оплатити перевезення тварин новим господарям.

Читайте РБК-Україна в Google News
полиция
NEWS
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
DAILY
Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України