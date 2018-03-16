В регламентный комитет Рады поступили представления на Савченко

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады получил представление от Генеральной прокуратуры о привлечение к ответственности народного депутата Надежды Савченко. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила руководитель секретариата комитета Мария Нехоца.

"В комитет поступило сразу три представления относительно Надежды Савченко: это предоставление согласия на привлечение к ответственности, задержание и на арест", - заявила Нехоца.

По ее словам, пока не назначена дата рассмотрения представлений комитетом.

"Когда - этого я сказать не могу ведь не знаю, я этого не решаю. Только представление пришло. Теперь народному депутату предоставляется пять дней для предоставления объяснений", - добавила она.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины в четверг, 15 марта, внес в Верховную раду представление на снятие неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко.

Также Савченко исключили из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности. До этого генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у ГПУ есть доказательства, что Савченко планировала, вербовала и давала указания о том, как осуществить террористический акт в зале Верховной рады.