Подання на Савченко регламентрий комітет Ради розгляне 21 березня

Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної ради України у середу, 21 березня 2018 року, розгляне подання на нардепа Надію Савченко. Про це свідчить інформація на сайті комітету.

Так, 21 березня 2018 року о 15:00 відбудеться засідання парламентського комітету, на якому розглядатимуться подання на Савченко.

"Питання до порядку денного засідання комітету: про подання, підтримані та внесені до Верховної ради України генеральним прокурором України Луценком Ю.В. від 15 березня 2018 року, "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Савченко Надії Вікторівни", "Про надання згоди на затримання народного депутата України Савченко Надії Вікторівни", "Про надання згоди на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту) стосовно народного депутата України Савченко Надії Вікторівни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 березня регламентний комітет отримав подання щодо притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Надії Савченко. Луценко вніс до ради відповідне подання 15 березня.

До цього генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у ГПУ є докази, що Савченко планувала, вербувала і давала вказівки про те, як здійснити терористичний акт в залі Верховної ради.