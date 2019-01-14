Представление на Дубневича требует существенной доработки, - Сарган

Фото: Ярослав Дубневич (из открытых источников)

Ранее САП направила в Генпрокуратуру представление на Дубневича

Представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Ярослава Дубневича нуждается в доработке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган в Facebook.

Сарган отметила, что в ходе анализа представления на Дубневича, подготовленного прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было установлено, что оно не в полной мере отвечает требованиям регламента украинского парламента. В частности, по словам Сарган, в представлении "имеются утверждения относительно организации Дубневичем преступной схемы завладения средствами, которые не подтверждаются, являются сомнительными или могут быть легко опровергнуты".

Речь идет об уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 27 (Виды соучастников), ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Ккукраины.

"Представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Дубневича требует существенной доработки в части доказательной базы, которая должна беспрекословно подтверждать сделанные следствием выводы, а не ставить их под сомнение, что сделает невозможным использование стороной защиты ссылок на то, что такие выводы являются необъективными или вообще являются предположениями", - написала она.

Сарган отметила, что САП должна доработать текст представления, устранив недостатки, после чего генпрокурор Юрий Луценко его подпишет и направит в Верховную раду.

Напомним, ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины расследуют возможное уклонение от уплаты налогов фирмами ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО НПП "Энергия-Новояворовск", конечными бенефициарами которых являются народные депутаты - братья Ярослав и Богдан Дубневичи.