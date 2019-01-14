Подання на Дубневича потребує суттєвого доопрацювання, - Сарган

Фото: Ярослав Дубневич (з відкритих джерел)

Раніше САП направила до Генпрокуратури подання на Дубневича

Подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Ярослава Дубневича потребує доопрацювання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган у Facebook.

Сарган зазначила, що в ході аналізу подання на Дубневича, підготовленого прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) було встановлено, що вона неповною мірою відповідає вимогам регламенту українського парламенту. Зокрема, за словами Сарган, у поданні "наявні твердження щодо організації Дубневичем злочинної схеми заволодіння коштами, які не підтверджуються, є сумнівними чи можуть бути легко спростовані".

Мова йде про кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 (Види співучасників), ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУкраїни.

"Подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Дубневича потребує суттєвого доопрацювання в частині доказової бази, яка має беззаперечно підтверджувати зроблені слідством висновки, а не ставити їх під сумнів, що унеможливить використання стороною захисту посилань на те, що такі висновки є упередженими чи взагалі є припущеннями", - написала вона.

Сарган зазначила, що САП має доопрацювати текст подання, усунувши недоліки,

після чого генпрокурор Юрій Луценко його підпише та направить до Верховної ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро України розслідують можливе ухилення від сплати податків фірмами ТОВ "Енергія-Новий Розділ" і ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ", кінцевими бенефіціарами яких є народні депутати-брати Ярослав і Богдан Дубневичі.