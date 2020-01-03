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Представлен новый прокурор Тернопольской области

Новости » Политика     03.01.2020 - 17:05
Представлен новый прокурор Тернопольской области
Фото: представление на Бойко (gp.gov.ua)

Им назначили Петра Бойко

Заместитель генерального прокурора Виктор Чумак представил коллективу прокуратуры Тернопольской области нового руководителя Петра Бойко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Бойко поблагодарил аккцентував внимание на том, что направит все усилия на обеспечение правопорядка и законности в области, а также вместе с коллективом приложит максимум усилий для обеспечения эффективной работы прокуратуры.

Петр Бойко родился 23 июля 1985 года в г. Чернигов. В органах прокуратуры - с 2010 года. За это время занимал различные должности, в том числе руководящие в органах прокуратуры Севастополя и Военной прокуратуры Западного региона. До назначения на должность прокурора Тернопольской области работал военным прокурором Черновицкого гарнизона Западного региона Украины.

Напомним, с 2 января 2020 года в Украине зафункционировал Офис генерального прокурора (ОГП), который пришел на смену Генеральной прокуратуре.

Согласно информации на сайте ОГП, он будет иметь 12 департаментов, восемь отдельных управлений, две специализированные прокуратуры и 1500 работников вместо 2500 сотрудников ГПУ, предусмотренных законодательством.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал о завершении аттестации прокуроров ГПУ.

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