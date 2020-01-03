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Представлений новий прокурор Тернопільської області

Новини » Політика     03.01.2020 - 17:05
Представлений новий прокурор Тернопільської області
Фото: представлення Бойка (gp.gov.ua)

Ним призначили Петра Бойка

Заступник генерального прокурора Віктор Чумак представив колективу прокуратури Тернопільської області нового керівника Петра Бойка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офіса генерального прокурора.

Бойко подякував аккцентував увагу на тому, що скерує всі зусилля на забезпечення правопорядку та законності в області, а також разом із колективом докладатиме максимум зусиль для забезпечення ефективної роботи прокуратури.

Петро Бойко народився 23 липня 1985 року у м. Чернігів. В органах прокуратури - з 2010 року. За цей час обіймав різні посади, у тому числі керівні в органах прокуратури Севастополя та Військової прокуратури Західного регіону. До призначення на посаду прокурора Тернопільської області працював військовим прокурором Чернівецького гарнізону Західного регіону України.

Нагадаємо, з 2 січня 2020 року в Україні зафункціонував Офіс генерального прокурора (ОГП), який прийшов на зміну Генеральній прокуратурі.

Згідно з інформацією на сайті ОГП, він буде мати 12 департаментів, вісім окремих управлінь, дві спеціалізовані прокуратури та 1500 працівників замість 2500 співробітників ГПУ, передбачених законодавством.

Раніше генпрокурор Руслан Рябошапка розповів про завершення атестації прокурорів ГПУ.

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