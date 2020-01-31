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Представлен новый глава Фонда соцстраха

Новости » Политика     31.01.2020 - 18:10
Представлен новый глава Фонда соцстраха
Фото: Елена Дума (facebook com Олена Дума)

Новым главой Фонда социального страхования стала Елена Дума

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская представила Фонду социального страхования нового руководителя - Елену Думу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

По словам Соколовской, наличие профессионального руководителя позволит навести порядок в Фонде социального страхования Украины.

Также она отметила, что почти два года Фонд соцстраха не имеет официального руководителя, что в свою очередь негативно влияло на работу Фонда.

Отметим, Елена Дума занимает должность главы Всеукраинского профсоюза "Родная земля" и возглавляет Федерацию профсоюзов Украины "Профсоюзное наступление", является членом правления Всеукраинского профсоюза участников боевых действий, волонтеров, ветеранов и членов их семей.

Напомним, Кабинет министров утвердил бюджет Фонда социального страхования на 2020 год. Юлия Соколовская проинформировала, что доходы Фонда в 2020 году (вместе с остатком средств на начало года) составят 29 227 600 000 грн, а расходы составят 29 195 600 000 грн.

Кроме того, на начало 2020 года более 12,5 млн работающих являются застрахованными лицами и платят взносы в Фонд социального страхования Украины.

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