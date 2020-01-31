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Представлено нового голову Фонду соцстраху

Новини » Політика     31.01.2020 - 18:10
Представлено нового голову Фонду соцстраху
Фото: Олена Дума (facebook com Олена Дума)

Новим головою Фонду соціального страхування стала Олена Дума

Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська представила Фонду соціального страхування нового керівника - Олену Думу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.

За словами Соколовської, наявність професійного керівника дозволить навести порядок у Фонді соціального страхування України.

Також вона зазначила, що майже два роки Фонд соцстраху не має офіційного керівника, що у свою чергу негативно впливало на роботу Фонду.

Зазначимо, Олена Дума обіймає посаду голови Всеукраїнської профспілки "Рідна земля" і очолює Федерацію профспілок України "Профспілковий наступ", є членом правління Всеукраїнської профспілки учасників бойових дій, волонтерів, ветеранів та членів їх сімей.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив бюджет Фонду соціального страхування на 2020 рік. Юлія Соколовська поінформувала, що доходи Фонду у 2020 році (разом з залишком коштів на початок року) становитимуть 29 227 600 000 грн, а витрати становитимуть 29 195 600 000 грн.

Крім того, на початок 2020 року понад 12,5 млн працюючих є застрахованими особами і платять внески у Фонд соціального страхування України.

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