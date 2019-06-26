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Представителя России не избрали вице-спикером ПАСЕ

Новости » Политика    26.06.2019 - 23:13
Представителя России не избрали вице-спикером ПАСЕ
Фото: Леонид Слуцкий (из открытых источников)

Слуцкий находится под санкциями за поддержку аннексии Крыма

Депутат Госдумы России Леонид Слуцкий не набрал нужного количества голосов во втором туре для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом пишут росСМИ.

Как сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в конце заседания ассамблеи в среду,  Слуцкий получил 105 голосов "за" и 154 "против"

"Он не получил большинства, поэтому он не избран от Российской Федерации", - сказала Паскье.

Отметим, что Слуцкий находится в санкционном списке за поддержку аннексии Крыма, ввода российских войск в Украину и неоднократное посещение оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что в первом туре голосования Слуцкого поддержал 101 делегат из 197 возможных, и в случае повторного проигрыша российской делегации предложат представить другого кандидата.

РБК-Украина писало, что генеральным секретарем Совета Европы избрали представительницу Хорватии Марию Пейчинович-Бурич.

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