ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Представителя России не избрали вице-спикером ПАСЕ в первом туре

Новости » Политика    26.06.2019 - 12:18
Представителя России не избрали вице-спикером ПАСЕ в первом туре
Фото: Леонид Слуцкий (из открытых источников)

Слуцкий находится под санкциями за поддержку аннексии Крыма

Депутат Госдумы России Леонид Слуцкий не набрал необходимого количества голосов в первом туре голосования за вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу представителя украинской делегации в ПАСЕ Ирины Геращенко в Facebook.

Кандидатуру Слуцкого, который находится в санкционном списке за поддержку аннексии Крыма, ввода российских войск в Украину и неоднократное посещение оккупированных территорий, в первом туре голосования поддержал 101 делегат из 197 возможных.

Как сообщила Геращенко, Слуцкий организовывал скандальную поездку испанского политика Педро Аграмунта в Сирию. Также российского депутата обвиняют в сексуальном домогательстве трех журналисток.

Отметим, что сегодня состоится второй тур голосования, для победы в котором необходимо получить всего 76 голосов. В случае повторного проигрыша российской делегации предложат представить другого кандидата.

Напомним, что сегодня, 26 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит обжалование полномочий российской делегации. Обжалование будет рассматриваться по двум процедурам, возбужденным накануне национальными делегациями Украины и Грузии. Этот вопрос ассамблея рассмотрит во второй половине дня среды.

Климкин предлагает отозвать приглашение ПАСЕ на выборы Комитет ПАСЕ выступил за возвращение полномочий российской делегации
Новости Украины Российская ФедерацияПАСЕголосование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь