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Представника Росії не обрали віце-спікером ПАРЄ

Новини » Політика    26.06.2019 - 23:13
Представника Росії не обрали віце-спікером ПАРЄ
Фото: Леонід Слуцький (з відкритих джерел)

Слуцький перебуває під санкціями за підтримку анексії Криму

Депутат Держдуми Росії Леонід Слуцький не набрав потрібної кількості голосів у другому турі для обрання віце-спікером Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це пишуть росЗМІ.

Як повідомила голова ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є наприкінці засідання асамблеї у середу, Слуцький отримав 105 голосів "за" і 154 "проти"

"Він не отримав більшості, тому він не обраний від Російської Федерації", - сказала Паск'є.

Зазначимо, що Слуцький знаходиться в списку санкцій за підтримку анексії Криму, введення російських військ в Україну і неодноразове відвідування окупованих територій.

Раніше повідомлялося, що в першому турі голосування Слуцького підтримав 101 делегат з 197 можливих, і у разі повторного програшу російської делегації запропонують уявити іншого кандидата.

РБК-Україна писало, що генеральним секретарем Ради Європи обрали представницю Хорватії Марію Пейчинович-Бурич.

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