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Представительство Украины в Вене осудило нападения пророссийских боевиков на миссию ОБСЕ

НовостиОбщество    21.06.2018 - 16:30
Иллюстративное фото (lickr.com/photos/osce_smmu)
Иллюстративное фото (lickr.com/photos/osce_smmu)

Представительство Украины в Вене призвало Россию прекратить атаки на наблюдателей

Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене (Австрия) осудило попытки нападения боевиков на Донбассе на наблюдателей миссии ОБСЕ, в частности попытки сбить беспилотник миссии. Об этом говорится в заявлении представительства в Twitter.

"Российские боевики снова пытались сбить БПЛА СММ дальнего радиуса действия с ЗРК. Понятно, что таким образом они стремились вывести из строя имущество ОБСЕ и скрыть запрещенное оружие от мониторинга. Мы решительно осуждаем эти атаки и призываем Россию немедленно их прекратить", - говорится в сообщении.

Отметим, что пророссийские боевики в восточной части Украины 9 и 15 июня обстреляли миссию ОБСЕ, выпустив ракеты типа "воздух-воздух" по беспилотным самолетам миссии.

Напомним, ранее Государственный департамент США призвал Россию прекратить преследовать миссию ОБСЕ на Донбассе. Также Госдепартамент призвал Россию освободить украинских политических в'заключенных.

ОБСЕ будет приветствовать любую инициативу для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, - Хуг Миссия ОБСЕ зафиксировала последствия обстрелов в жилых районах на Донбассе
Теги публикации: ОБСЕ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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