Представительство Украины в Вене осудило нападения пророссийских боевиков на миссию ОБСЕ

Представительство Украины в Вене призвало Россию прекратить атаки на наблюдателей

Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене (Австрия) осудило попытки нападения боевиков на Донбассе на наблюдателей миссии ОБСЕ, в частности попытки сбить беспилотник миссии. Об этом говорится в заявлении представительства в Twitter.

"Российские боевики снова пытались сбить БПЛА СММ дальнего радиуса действия с ЗРК. Понятно, что таким образом они стремились вывести из строя имущество ОБСЕ и скрыть запрещенное оружие от мониторинга. Мы решительно осуждаем эти атаки и призываем Россию немедленно их прекратить", - говорится в сообщении.

Російські бойовики знову намагалися збити БПЛА СММ дальнього радіусу дії із ЗРК. Зрозуміло, що таким чином вони прагнули вивести з ладу майно ОБСЄ і приховати заборонену зброю від моніторингу. Ми рішуче засуджуємо ці атаки і закликаємо негайно їх припинити — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) June 21, 2018

Отметим, что пророссийские боевики в восточной части Украины 9 и 15 июня обстреляли миссию ОБСЕ, выпустив ракеты типа "воздух-воздух" по беспилотным самолетам миссии.

Напомним, ранее Государственный департамент США призвал Россию прекратить преследовать миссию ОБСЕ на Донбассе. Также Госдепартамент призвал Россию освободить украинских политических в'заключенных.