Представництво України у Відні засудило напади проросійських бойовиків на місію ОБСЄ

Представництво України в Відні закликало Росію припинити атаки на спостерігачів

Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні (Австрія) засудило спроби напади бойовиків на Донбасі на спостерігачів місії ОБСЄ, зокрема спроби збити безпілотник місії. Про це йдеться у заяві представництва у Twitter.

"Російські бойовики знову намагалися збити БПЛА СММ дальнього радіусу дії із ЗРК. Зрозуміло, що таким чином вони прагнули вивести з ладу майно ОБСЄ і приховати заборонену зброю від моніторингу. Ми рішуче засуджуємо ці атаки і закликаємо Росію негайно їх припинити", - йдеться у повідомленні.

Російські бойовики знову намагалися збити БПЛА СММ дальнього радіусу дії із ЗРК. Зрозуміло, що таким чином вони прагнули вивести з ладу майно ОБСЄ і приховати заборонену зброю від моніторингу. Ми рішуче засуджуємо ці атаки і закликаємо негайно їх припинити — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) June 21, 2018

Зазначимо, що проросійські бойовики у східній частині України 9 та 15 червня обстріляли місію ОБСЄ, випустивши ракети типу "повітря-повітря" по безпілотним літакам місії.

Нагадаємо, раніше Державний департамент США закликав Росію припинити переслідувати місію ОБСЄ на Донбасі. Також Держдепартамент закликав Росію звільнити українських політичних в'язнів.