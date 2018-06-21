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Представництво України у Відні засудило напади проросійських бойовиків на місію ОБСЄ

НовиниСуспільство    21.06.2018 - 16:30
Ілюстративне фото (lickr.com/photos/osce_smmu)
Ілюстративне фото (lickr.com/photos/osce_smmu)

Представництво України в Відні закликало Росію припинити атаки на спостерігачів

Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні (Австрія) засудило спроби напади бойовиків на Донбасі на спостерігачів місії ОБСЄ, зокрема спроби збити безпілотник місії. Про це йдеться у заяві представництва у Twitter.

"Російські бойовики знову намагалися збити БПЛА СММ дальнього радіусу дії із ЗРК. Зрозуміло, що таким чином вони прагнули вивести з ладу майно ОБСЄ і приховати заборонену зброю від моніторингу. Ми рішуче засуджуємо ці атаки і закликаємо Росію негайно їх припинити", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що проросійські бойовики у східній частині України 9 та 15 червня обстріляли місію ОБСЄ, випустивши ракети типу "повітря-повітря" по безпілотним літакам місії.

Нагадаємо, раніше Державний департамент США закликав Росію припинити переслідувати місію ОБСЄ на Донбасі. Також Держдепартамент закликав Росію звільнити українських політичних в'язнів. 

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Теги публікації: ОБСЄ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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