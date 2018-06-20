Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Держдеп США закликав Росію припинити переслідування місії ОБСЄ на Донбасі

НовиниПолітика    20.06.2018 - 18:25
Фото: Хізер Нойерт (flickr.com/statephotos)
Фото: Хізер Нойерт (flickr.com/statephotos)

У Держдепі заявили, що Росія повинна підтримувати місію ОБСЄ та її зусилля зі встановлення миру

Державний департамент США закликав Росію припинити переслідувати місію ОБСЄ на Донбасі. Про це Twitter написала прес-секретар Держдепу США Хізер Нойерт.

"Проросійські бойовики знову обстріляли місію ОБСЄ, випустивши ракети типу "повітря-повітря" по цивільним безпілотним літакам місії у східній частині України 9 та 15 червня. Припиніть переслідувати СММ. Росія повинна підтримувати СММ і її зусилля зі встановлення миру", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держдепартамент США закликав Росію звільнити українських політичних в'язнів.

У Раду внесли постанову щодо введення Україною санкцій проти 50 громадян Росії Точної інформації про стан здоров’я Сенцова немає, - омбудсмен
Теги публікації: ОБСЄ, Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся