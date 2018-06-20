Держдеп США закликав Росію припинити переслідування місії ОБСЄ на Донбасі

У Держдепі заявили, що Росія повинна підтримувати місію ОБСЄ та її зусилля зі встановлення миру

Державний департамент США закликав Росію припинити переслідувати місію ОБСЄ на Донбасі. Про це Twitter написала прес-секретар Держдепу США Хізер Нойерт.

"Проросійські бойовики знову обстріляли місію ОБСЄ, випустивши ракети типу "повітря-повітря" по цивільним безпілотним літакам місії у східній частині України 9 та 15 червня. Припиніть переслідувати СММ. Росія повинна підтримувати СММ і її зусилля зі встановлення миру", - йдеться в повідомленні.

russia's proxies again escalated recklessly by firing surface to air missiles at @OSCE civilian UAVs in eastern #Ukraine on June 9 & 15. Stop harassing the SMM. #Russia should support the SMM and its efforts to bring peace. #Peace4Ukraine #ResilientUkraine https://t.co/oaNZbdET3a — Heather Nauert (@statedeptspox) June 19, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держдепартамент США закликав Росію звільнити українських політичних в'язнів.