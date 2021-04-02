Представительство президента обратилось в СБУ из-за гастролей российского комика
Представительство президента в Крыму и Севастополе обратилось к Государственной пограничной службе и СБУ относительно российского комедийного артиста Ивана Абрамова. Он посещал аннексирован Крым в обход украинского законодательства и собрался на гастроли в мае в Украину.
Отмечается, что в течение мая Абрамов планирует гастроли в Киеве, Одессе, Харькове и Днепре.
По результатам мониторинга представительством обнаружено, что Абрамов в августе 2019 незаконно посещал временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым, нарушая действующий порядок пересечения административной границы с временно оккупированным полуостровом, утвержденный постановлением Кабинета министров № 367 от 4 июня 2015 года.
В открытых источниках информации имеющиеся сведения о сольный концерт Ивана Абрамова в Симферополе, который состоялся 11 августа 2019 в так называемом "Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым".
В связи с нарушением Абрамовым правил пересечения административной границы при въезде во временно оккупированной территории Автономной Республики Крым в 2019 году, представительство обратилось в ГНСУ и СБУ с просьбой учесть предоставленные сведения при прохождении нарушителем пограничного контроля и вынесения соответствующего решения по Абрамова.
Ранее омбудсмен сообщила о росте числа украинских пленных на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. По ее словам, оккупационные власти незаконно удерживают 376 человек, в том числе 109 в Крыму, из которых большинство - крымские татары, и 267 на Донбассе.