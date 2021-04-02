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Представництво президента звернулося до СБУ через гастролі російського коміка

Новость на русском → Крим, П'ятниця 02 квітня 2021 01:11
Представництво президента звернулося до СБУ через гастролі російського коміка Фото: Іван Абрамов (tnt.ru)
Автор: Артур Родивилов

Представництво президента в Криму і Севастополі звернулося до Державної прикордонної служби та СБУ щодо російського комедійного артиста Івана Абрамова. Він відвідував анексований Крим в обхід українського законодавства і зібрався на гастролі в травні в Україну.

Про це повідомляє представництво президента в АРК.

Відзначається, що протягом травня Абрамов планує гастролі в Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі.

За результатами моніторингу представництвом виявлено, що Абрамов в серпні 2019 незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим, порушуючи чинний порядок перетинання адміністративного кордону з тимчасово окупованих півостровом, затверджений постановою Кабінету міністрів № 367 від 4 червня 2015 року.

У відкритих джерелах інформації наявні відомості про сольний концерт Івана Абрамова в Сімферополі, який відбувся 11 серпня 2019 у так званому "Державному академічному музичному театрі Республіки Крим".

У зв'язку з порушенням Абрамовим правил перетинання адміністративного кордону при в'їзді в тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим в 2019 році, представництво звернулося в ДПСУ та СБУ з проханням врахувати надані відомості при проходженні порушником прикордонного контролю та винесення відповідного рішення за Абрамова.

Раніше омбудсмен повідомила про зростання числа українських полонених на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу. За її словами, окупаційна влада незаконно утримує 376 осіб, у тому числі 109 у Криму, з яких більшість - кримські татари, і 267 на Донбасі.

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