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Посол Украины отреагировал на "крымский" форум в Турции

Новости » Общество    03.10.2019 - 15:07
Посол Украины отреагировал на "крымский" форум в Турции
Фото: Андрей Сибига (turkey.mfa.gov.ua)

Публичных комментариев представители отеля не давали по поводу проведения форума

Украинский посол в Турции Андрей Сибига призывает бойкотировать стамбульский отель Renaissance Polat, который принимал организованный Россией "турецко-крымский экономический форум". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter дипломата.

Сообщается, что публичных комментариев представителей отеля по поводу проведения форума нет.

"Предоставив площадку для проведения так называемого крымского экономического форума отель Polat Renaissance Hotel в Стамбуле солидаризировался с российским оккупантом. Отныне в отеле не будут останавливаться делегации из Украины. Надеемся украинские туристы тоже сделают такие выводы", - сказал посол.

Отметим, что Турция не признавала аннексию Крыма Россией.

Напомним, ранее Сибига называл провокацией "крымский" форум, запланированный Россией в Стамбуле. Украина призвала турецких бизнесменов не участвовать в провокационном "экономическом форуме" в Стамбуле. По словам дипломата, очередная тщетная попытка российского оккупанта вместе с местными маргиналами провести "крымские" мероприятия в Турции - под названием "Экономический форум" в Стамбуле скрывается очередная провокация и нарушение украинского и международного права.

Как сообщало РБК-Украина, мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала Россию выполнить постановление суда и отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

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