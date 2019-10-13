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У Зеленського відреагували на візит "кримських депутатів" в Туреччину

Новини » Політика    13.10.2019 - 14:46
У Зеленського відреагували на візит "кримських депутатів" в Туреччину
Фото: Наталія Поклонська (kremlin.ru)

Представництво готує запит до МЗС України щодо недопущення подібних інцидентів

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим (АРК) відреагувало на офіційний прийом російської делегації з так званими "кримськими депутатами" Наталією Поклонською та Русланом Бальбеком владою Туреччини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представництва у Facebook.

Як повідомили в представництві, наразі готується відповідний запит до Міністерства закордонних справ України з метою вжиття всіх необхідних заходів для запобігання участі так званих "представників Криму" у міжнародних заходах.

"Представництво готує відповідний запит до МЗС щодо вжиття необхідних заходів та роботи з іноземними партнерами щодо недопущення участі колаборантів у міжнародних заходах та запобігання визнанню спроби анексії АР Крим та міста Севастополь Російською Федерацією на міжнародній арені", - йдеться в заяві.

Крім того, в представництві висловили впевненість, що українські правоохоронні органи дадуть належну правову оцінку діям так званих "представників Криму" Поклонської та Бальбека в межах існуючих та нових кримінальних проваджень.

У Зеленського відреагували на візит &quot;кримських депутатів&quot; в Туреччину

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що президент Туреччини Раджеп Тайїп Ердоган у Стамбулі офіційно прийняв російську делегацію, до складу якої увійшли колаборанти Поклонська та Бальбек. Інформацію про офіційний візит підтвердила і сама Поклонська.

Також РБК-Україна писало, що напередодні у Туреччині відбувся організований Росією "турецько-кримський економічний форум". Захід приймав стамбульський готель Renaissance Polat. Українське посольство в Туреччині закликало бойкотувати готель після даного інциденту.

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