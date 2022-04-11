Представительство ЕС в Украине возобновило работу в Киеве

Представительство Европейского Союза в Украине вернулось в Киев. Возобновило свою работу после перерыва, связанного с полномасштабным вторжением Российской Федерации против нашей страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт представительства ЕС в Украине.
Представительство обнародовало фотографию с флагом ЕС, который был установлен на ул. Владимирской, 101 в Киеве.
Отметим, что представительство было эвакуировано на следующий день после начала полномасштабного вторжения. Команда продолжала работать в Ряшеве.
Уже 9 апреля Брюссель заявил о возвращении представительства в Киев.
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