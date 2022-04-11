Представництво ЄС в Україні відновило роботу в Києві

Представництво Європейського Союзу в Україні повернулося до Києва. Відновило свою роботу після перерви, пов’язаної з повномасштабним вторгненням Російської Федерації проти нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт представництва ЄС в Україні.

Представництво оприлюднило фотографію з прапором ЄС, який був встановлений на вул. Володимирській, 101 у Києві.

Відзначимо, що представництво було евакуйовано на наступний день після початку повномасштабного вторгнення. Команда продовжувала працювати у Ряшеві.

Вже 9 квітня Брюссель заявив про повернення представництва до Києва.