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Представительство ЕС в Украине возобновило работу в Киеве

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Понедельник 11 апреля 2022 19:02
Представительство ЕС в Украине возобновило работу в Киеве Фото: представительство ЕС в Украине возобновило работу в Киеве (neweasterneurope.eu)
Автор: Сергей Пышкин

Представительство Европейского Союза в Украине вернулось в Киев. Возобновило свою работу после перерыва, связанного с полномасштабным вторжением Российской Федерации против нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт представительства ЕС в Украине.

Представительство обнародовало фотографию с флагом ЕС, который был установлен на ул. Владимирской, 101 в Киеве.

Отметим, что представительство было эвакуировано на следующий день после начала полномасштабного вторжения. Команда продолжала работать в Ряшеве.

Уже 9 апреля Брюссель заявил о возвращении представительства в Киев.

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