Представительство ЕС в Украине возобновило работу в Киеве

Представительство Европейского Союза в Украине вернулось в Киев. Возобновило свою работу после перерыва, связанного с полномасштабным вторжением Российской Федерации против нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт представительства ЕС в Украине.

Представительство обнародовало фотографию с флагом ЕС, который был установлен на ул. Владимирской, 101 в Киеве.

- Ну что ж, - сказал он. pic.twitter.com/tNQXDy5Pc7 — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) April 11, 2022

Отметим, что представительство было эвакуировано на следующий день после начала полномасштабного вторжения. Команда продолжала работать в Ряшеве.

Уже 9 апреля Брюссель заявил о возвращении представительства в Киев.