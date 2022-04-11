Представництво ЄС в Україні відновило роботу в Києві
Представництво Європейського Союзу в Україні повернулося до Києва. Відновило свою роботу після перерви, пов’язаної з повномасштабним вторгненням Російської Федерації проти нашої країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт представництва ЄС в Україні.
Представництво оприлюднило фотографію з прапором ЄС, який був встановлений на вул. Володимирській, 101 у Києві.
ЄС повернувся до Києва! pic.twitter.com/tNQXDy5Pc7— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) April 11, 2022
Відзначимо, що представництво було евакуйовано на наступний день після початку повномасштабного вторгнення. Команда продовжувала працювати у Ряшеві.
Вже 9 квітня Брюссель заявив про повернення представництва до Києва.
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