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Представництво ЄС в Україні відновило роботу в Києві

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Понеділок 11 квітня 2022 19:02
Представництво ЄС в Україні відновило роботу в Києві Фото: представництво ЄС в Україні відновило роботу в Києві (neweasterneurope.eu)
Автор: Сергій Пишкін

Представництво Європейського Союзу в Україні повернулося до Києва. Відновило свою роботу після перерви, пов’язаної з повномасштабним вторгненням Російської Федерації проти нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт представництва ЄС в Україні.

Представництво оприлюднило фотографію з прапором ЄС, який був встановлений на вул. Володимирській, 101 у Києві.

Відзначимо, що представництво було евакуйовано на наступний день після початку повномасштабного вторгнення. Команда продовжувала працювати у Ряшеві.

Вже 9 квітня Брюссель заявив про повернення представництва до Києва.

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