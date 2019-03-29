Представництво ЄС в ОБСЄ закликало РФ допустити лікарів до Гриба

Фото: Павло Гриб (twitter.com informHR)

ЄС очікує, що Гриб буде негайно звільнений

Представництво Європейського Союзу при ОБСЄ висловило стурбованість вироком українському політв'язню Павлу Грибу. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

У заяві йдеться, що ЄС очікує, що Гриб буде негайно звільнений і "отримає доступ до спеціального лікування, якого потребує".

"Українські лікарі повинні бути допущені до нього, як того вимагав Європейський суд з прав людини", - заявляють у представництві.

Нагадаємо, Грибу в п'ятницю 22 березня оголосили вирок. Російський суд призначив йому покарання у вигляді 6 років в'язниці за підготовку "теракту на випускному вечорі в Сочі".

Після цього Гриб заявив, що починає голодування. У росЗМІ повідомили, що політв'язня готують до переведення в окрему камеру в СІЗО.

За день до оголошення вироку Гриб виступив на суді з останнім словом та побажав українським патріотам в полоні з гідністю пройти випробування. В кінці промови він вигукнув: "Слава Україні!" і "Слава українській нації!".