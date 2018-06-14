У НАТО заявили про відсутність прогресу у реформуванні СБУ

За словами Вінникова, процес реформування СБУ відступив на декілька кроків назад

Остання версія концепції реформування СБУ не відповідає стандартам НАТО. Про це повідомив голова представництва НАТО в Україні Олександр Вінников, передає кореспондент "РБК-Україна".

"СБУ має всі шанси для того, щоб стати прикладом реформування (правоохоронних, – ред.) органів. Але, якщо ця реформа буде невдалою, то представники НАТО будуть вважати, що Україна втратила можливість для реформування", - заявив Вінников.

За його словами, з кінця 2015 року міжнародна консультативна група за участю представництва НАТО надавала підтримку СБУ у розробці концепції реформування служби. Проте, процес реформування СБУ відступив на декілька кроків назад.

"У липні 2016 року конструктивні обговорення привели до розробки першої версії концепції реформування СБУ. Пройшло 2 роки, але ця концепція не була підписана. З того моменту ми бачили ще декілька нових варіантів цієї концепції. Тому ми можемо дійти висновку, що, на жаль, у нас не було прогресу. Ми зробили декілька кроків назад. Зараз ми можемо оцінити, що остання версія цієї концепції не відповіає основним стандартам НАТО у цій сфері", - заявив Вінников.

Він наголосив, що представництво НАТО хоче бачити службу безпеки України ефективною.

"Я можу говорити від всього міжнародного суспільства. Можу сказати, що ми хотіли би бачити СБУ - демілітаризованою та деполітизованою, ефективною службою внутрішньої безпеки. Звісно, така трансформація потребує трансформації певних правоохоронних функцій, які існують у сфері боротьби з економічними злочинами, протидії корупції, а також - протидії тероризму. Окрім того, потребується розмежування повноважень з іншими правоохоронними органами. Процес реформування СБУ має продовжуватись", - додав він.

Нагадаємо, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Фріз повідомляла, що протягом шести місяців після прийняття закону про нацбезпеку до Верховної ради мають внести закон, який стосуватиметься реформування Служби безпеки України.